Un motociclista perdió la vida al colisionar contra un guardarrail en el Acceso Norte ramal Pilar de la Panamericana.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado cuando personal policial fue desplazado al lugar tras un llamado al 911 por un accidente de tránsito. Al arribar, los efectivos constataron que la víctima se encontraba tendida sobre el asfalto, con una importante pérdida de sangre en la cabeza y una fractura expuesta en uno de sus brazos.

A unos diez metros del cuerpo se hallaba una motocicleta marca Motomel de 150 cilindradas, de color azul, que presentaba signos de haber impactado contra el guardarrail. En la escena también se observó una zapatilla enganchada entre el apoyapié y la pata de la moto, lo que refuerza la hipótesis del fuerte impacto.

Minutos después arribó una ambulancia del servicio Acudir, a cargo de un médico, quien constató el fallecimiento del conductor en el lugar. La víctima fatal, indicaron fuentes policiales a Pilar de Todos, fue identificada como Ariel Lucas Celiz, domiciliado en Del Viso.

La UFI 4 de Pilar dispuso la presencia de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y se iniciaron actuaciones para determinar las circunstancias del siniestro.