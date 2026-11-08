Un motociclista murió el sábado por la noche tras chocar con una camioneta en la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 43 del ramal Pilar, en inmediaciones de la calle Oliden.

La víctima, según consignó Resumen, fue identificada como Nelson Alberto Ramos, de 33 años, vecino de Del Viso quien se desplazaba en una motocicleta Gilera.

El hecho ocurrió pasadas las 23 horas sobre la mano ascendente de la autopista, donde se investiga si la moto circulaba en sentido contrario al tránsito. Por circunstancias que son materia de investigación, fue impactada por una Toyota Corolla Cross conducida por una mujer de 28 años, también vecina de Del Viso.

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Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió lesiones de extrema gravedad y murió en el lugar. Efectivos policiales y personal de seguridad vial acudieron al sector para preservar la escena y realizar las primeras actuaciones.

Por la gravedad del hecho, se interrumpió la circulación por los carriles central y rápido de la autopista mientras se esperaba a los especialistas de Policía Científica. Los investigadores deberán analizar la posición final de los vehículos, los daños del impacto y otros elementos que permitan reconstruir la secuencia.

La causa quedó caratulada como homicidio culposo y a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Pilar, que encabeza el fiscal Casal.