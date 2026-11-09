Cámaras de seguridad detectaron a una conductora que circulaba a contramano y a un motociclista que realizaba la maniobra conocida como “Superman” sobre la autopista Panamericana, en la zona de Pilar. Ambos fueron identificados y quedaron con la licencia de conducir suspendida de manera preventiva.

Los hechos motivaron la intervención del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, por el riesgo que implicaron para el resto de los automovilistas.

Una conductora a contramano a la altura de Derqui

El primer caso involucró a una mujer de 69 años, oriunda de Chivilcoy, que avanzaba en sentido contrario al tránsito por el ramal Pilar de la Panamericana, a la altura de Presidente Derqui. El análisis de las imágenes de las cámaras y el seguimiento de su recorrido permitieron identificarla y avanzar con las actuaciones administrativas correspondientes, informó la cartera provincial.

Puede interesarte

Un motociclista filmado haciendo acrobacias

El segundo episodio ocurrió también en la Panamericana, en Pilar, y tuvo como protagonista a un joven de 27 años, domiciliado en Ingeniero Maschwitz, que fue filmado mientras realizaba el “Superman”. La maniobra consiste en conducir con el cuerpo completamente extendido sobre la motocicleta, en una posición que imita el vuelo del superhéroe y que reduce la capacidad de maniobra y de reacción ante cualquier imprevisto. (VER VIDEO AL PIE DE LA NOTA)

La cartera provincial también se refirió a este caso al indicar que el motociclista fue registrado en distintas oportunidades realizando este tipo de maniobras peligrosas mientras circulaba por la autopista.

Suspensión preventiva de las licencias

Tras analizar las imágenes y establecer la identidad de los involucrados, el Ministerio de Transporte bonaerense labró las actas de infracción por incumplimiento de la Ley Provincial de Tránsito 13.927. Luego, el Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial de San Isidro, con asiento en General Pacheco, dispuso la suspensión preventiva de las licencias de conducir de ambos.

Desde el área que conduce Marinucci advirtieron que circular a contramano o realizar acrobacias sobre una motocicleta constituye una conducta de alto riesgo, tanto para quienes la protagonizan como para el resto de los usuarios de la vía pública.

Por su parte, las autoridades provinciales señalaron que estas intervenciones forman parte de las acciones destinadas a reforzar los controles viales, prevenir siniestros y promover el respeto de las normas de tránsito.