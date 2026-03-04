Un camión circulaba por la autopista Panamericana ramal Pilar cuando quedó atascado debajo de un puente y realizó una maniobra de marcha atrás sobre la traza principal,.

El episodio se registró esta tarde a la altura del kilómetro 52, en sentido hacia Provincia, en el puente que conecta las calles Las Madreselvas y Argerich, una zona de tránsito intenso.

El transporte de carga tocó la parte inferior de la estructura al intentar pasar por debajo del puente. Tras advertir que no podía avanzar, el conductor decidió retroceder para intentar reencauzar su recorrido y tomar la colectora, pero lo hizo en plena autopista, obligando a los vehículos que circulaban detrás a frenar de manera repentina.

Demoras y momentos de tensión

La maniobra, registrada por Resumen, provocó momentos de tensión entre los conductores que transitaban por el lugar, ya que varios vehículos debieron disminuir bruscamente la velocidad e incluso detenerse para evitar una colisión.

.Durante algunos minutos, la circulación se volvió lenta y desordenada, con demoras en ese tramo de la autopista, hasta que el camión logró reacomodarse y continuar su marcha fuera de la traza principal.

A pesar del riesgo generado, no se reportaron personas heridas ni daños estructurales de consideración, aunque el episodio volvió a encender alertas por el tipo de maniobras realizadas en una vía rápida.

Un punto con antecedentes

Conductores habituales y vecinos de la zona señalaron que no es la primera vez que se producen episodios similares en ese puente, donde vehículos de gran porte calculan mal la altura permitida y terminan rozando o impactando la estructura.

La reiteración de estos hechos reaviva el debate sobre la señalización preventiva, la correcta indicación de alturas máximas y el cumplimiento de las restricciones de circulación para camiones, con el objetivo de evitar situaciones de riesgo en uno de los corredores más transitados del norte del Conurbano.