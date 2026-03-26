Un joven de 27 años fue detenido en el marco de una investigación que permitió desarticular parte de una organización dedicada a cometer robos bajo la modalidad “escruche” en viviendas de Escobar y San Isidro. La causa es llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°5 de Escobar, a cargo de la fiscal Mabel Edith Amoretti.

La pesquisa tomó impulso a partir del análisis de imágenes de cámaras de seguridad, que registraron el accionar de la banda.

En uno de los hechos, ocurrido el 21 de febrero por la noche, se observa cómo un primer sospechoso pasa caminando frente a una vivienda de San Isidro mientras sus ocupantes aún se encontraban en el lugar. Minutos más tarde, ya con la propiedad vacía, otro individuo regresa y realiza una marca en la puerta, señal utilizada para identificar el objetivo.

Puede interesarte

Cerca de una hora después, al menos tres personas encapuchadas arribaron en un vehículo y accedieron al inmueble sin ejercer violencia, aprovechando la ausencia de los dueños, para concretar el robo.

A partir de estas imágenes y de otras tareas investigativas —incluyendo el relevamiento de cámaras públicas y privadas— los investigadores lograron identificar domicilios vinculados a la banda, donde se ocultaban tanto los objetos sustraídos como los vehículos utilizados en los hechos.

En ese contexto se llevaron a cabo allanamientos en Pilar y Malvinas Argentinas, que permitieron avanzar con la detención del sospechoso y el secuestro de una importante cantidad de elementos asociados a la actividad delictiva.

Entre lo incautado se encuentran siete vehículos, de los cuales cinco registraban pedido de secuestro activo, entre ellos dos Toyota Corolla, un Jeep Renegade y un Citroën C4 Cactus. Otros rodados presentaban dominios adulterados, como un Chevrolet Cruze y un Volkswagen Gol Trend con inconsistencias entre las patentes y sus grabados.

Además, fueron secuestradas 28 chapas patentes, algunas de ellas vinculadas a los hechos investigados, lo que refuerza la hipótesis de que los vehículos eran utilizados como parte de la logística para cometer los robos.

Durante los procedimientos también se incautaron armas de fuego, entre ellas un revólver calibre .22 con numeración suprimida, una pistola calibre .380 y un rifle de aire comprimido, junto a municiones de distintos calibres.

A esto se suman equipos de comunicación e inhibidores de señal —como dispositivos portátiles y sistemas DVR— que habrían sido utilizados para coordinar los movimientos de la banda y evitar rastreos.

En uno de los domicilios allanados también se hallaron 118 envoltorios con un total de 54 gramos de cocaína, lo que abrió una nueva línea de investigación por posibles vínculos con la comercialización de estupefacientes.

La causa continúa en desarrollo y no se descartan nuevas detenciones, mientras se analizan los elementos secuestrados.