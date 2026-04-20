Durante el último fin de semana se desplegaron distintos procedimientos de prevención y control en el distrito, con un saldo de 48 personas detenidas, entre ellas dos individuos que registraban pedido de captura activo.

Las tareas fueron coordinadas entre la Secretaría de Seguridad local y la Policía de Pilar, en el marco de recorridas preventivas y operativos realizados en diferentes barrios y localidades.

Según se informó oficialmente, además de las detenciones se concretaron 15 operativos de saturación en diversos puntos del partido. De ese total, seis se desarrollaron en Villa Rosa y Pilar, dos en Manuel Alberti y uno en Del Viso, entre otras zonas alcanzadas por los despliegues.

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En paralelo, durante las recorridas fueron identificadas más de 3.890 personas y 2.760 vehículos, en controles orientados a la prevención del delito y la detección de irregularidades.

Participación de distintas fuerzas

También intervinieron efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), que realizaron tareas en Pilar, Del Viso, Alberti, Presidente Derqui y Pilar Sur, mediante patrullajes dinámicos y presencia a pie en distintos sectores.

A su vez, participaron agentes del GPM, con presencia en Pilar, Del Viso y Derqui, mientras que la Policía Local reforzó recorridas sobre colectoras y zonas urbanas de Pilar y Derqui.

Desde Seguridad indicaron que este tipo de procedimientos continuarán con el objetivo de fortalecer la prevención en la vía pública y mantener presencia activa en todo el distrito.

Tecnología y coordinación operativa

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Fuentes oficiales remarcaron que el trabajo conjunto entre los distintos cuerpos de seguridad, sumado al uso de herramientas tecnológicas, apunta a mejorar la capacidad de respuesta y ampliar los controles en puntos estratégicos del partido.

Los operativos forman parte de una estrategia de vigilancia territorial sostenida, con presencia en accesos, corredores de circulación y sectores de alta concentración urbana.