Treinta y un personas fueron detenidas durante los operativos de seguridad realizados en las últimas horas en Pilar. Una de ellas contaba con pedido de captura activo.

Los procedimientos se llevaron adelante de manera conjunta entre la Secretaría de Seguridad y la Policía de Pilar, en el marco de recorridas y controles preventivos distribuidos en distintos puntos del partido.

De acuerdo a fuentes de la Secretaría de Seguridad, las tareas se enmarcaron en un operativo general de saturación desplegado en simultáneo en varias localidades.

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Operativos de saturación en todo el distrito

En total se realizaron 19 operativos de saturación. Del Viso concentró la mayor cantidad, con 6 procedimientos, seguido por Pilar con 5 y Manuel Alberti con 3.

Los restantes se repartieron entre Presidente Derqui, con 2 operativos; Villa Rosa, también con 2; y Champagnat, con 1.

Miles de personas y vehículos identificados

Como resultado de los controles, siempre de acuerdo a las fuentes, fueron identificadas más de 3.400 personas y 2.400 vehículos en todo el distrito.

Además, en el marco de los controles, se remitieron por diversas irregularidades 26 rodados, en concreto 19 autos y 7 motos.

Recorridas preventivas

La Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) desplegó patrullajes dinámicos y presencia de agentes a pie en Pilar, Del Viso, Manuel Alberti, Presidente Derqui y Pilar Sur.

GPM y Policía Local reforzaron la vigilancia

El Grupo de Prevención Motorizada (GPM) sumó despliegues en Pilar, Del Viso y Derqui. Por su parte, la Policía Local reforzó la vigilancia en colectoras y corredores principales de Pilar y Derqui.