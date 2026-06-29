La Secretaría de Seguridad de Pilar, en conjunto con la Policía bonaerense, desplegó durante el último fin de semana 20 operativos de saturación en distintas localidades del distrito.

El resultado fue de 44 detenidos, tres de ellos con pedido de captura judicial vigente al momento de ser demorados.

De acuerdo a fuentes oficiales, los operativos se distribuyeron en seis zonas: 6 en Pilar, 5 en Del Viso, 3 en Manuel Alberti y Villa Rosa, 2 en Champagnat y 1 en Pilar Sur.

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En total, fueron identificadas más de 3.000 personas y verificados 1.740 rodados.

Detenciones y más controles

Entre las aprehensiones del fin de semana, la Guardia Urbana capturó a un hombre en Pilar Sur que había robado una motocicleta e intentó comercializarla.

Al advertir la presencia de efectivos, el sujeto se dio a la fuga, pero fue reducido y quedó a disposición de la Justicia, siempre de acuerdo a las fuentes.

Los operativos incluyeron también controles antipicadas en distintos puntos del partido, con foco en la Colectora de la Autopista Panamericana.

Las tareas consistieron en identificación de personas y verificación de documentación vehicular, en el marco de la estrategia preventiva de seguridad municipal.