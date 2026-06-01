

La Secretaría de Seguridad municipal y la Policía de Pilar desplegaron durante el último fin de semana una serie de operativos de saturación y controles en todo el distrito que derivaron en la aprehensión de 48 personas. Entre los detenidos, uno circulaba con pedido de captura activo.

En total, los procedimientos abarcaron 15 operativos de saturación distribuidos en las principales localidades: seis en Pilar, tres en Manuel Alberti y Del Viso, dos en Champagnat y uno en Derqui. Durante las recorridas, fueron identificadas más de 3.900 personas y relevados 3.000 rodados.

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Controles antipicadas en la Panamericana

Parte del operativo se concentró en la colectora de la Autopista Panamericana, donde se montaron puestos de control antipicadas. En esos puntos, los agentes realizaron identificación de ciudadanos, verificación de documentación y test de alcoholemia.

En ese marco, Guardia Urbana interceptó a dos personas que circulaban en una motocicleta robada mientras ejecutaban maniobras peligrosas.