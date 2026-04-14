En total de 41 personas fueron detenidas durante una serie de operativos de seguridad desplegados en el distrito a lo largo del fin de semana. Entre los aprehendidos, seis registraban pedido de captura activo, según informaron fuentes oficiales.

Los procedimientos incluyeron 12 operativos de saturación distribuidos en distintas localidades: cinco en Villa Rosa, cuatro en Pilar, dos en Del Viso y uno en Manuel Alberti. En ese marco, se identificó a más de 3.900 personas y se controlaron 2.700 vehículos en distintos puntos del partido.

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Las tareas combinaron controles vehiculares, patrullajes preventivos y presencia en zonas consideradas estratégicas para la prevención del delito.

Patrullajes y controles coordinados

El operativo contó con la participación de distintas fuerzas, que desplegaron recorridas a pie y móviles en barrios de Pilar, Del Viso, Manuel Alberti, Presidente Derqui y Pilar Sur. También se realizaron patrullajes dinámicos en corredores de alta circulación y controles en colectoras.

Los procedimientos se apoyaron en un esquema de prevención que articula presencia territorial, movilidad policial y monitoreo urbano para detectar situaciones sospechosas y responder ante alertas en tiempo real.

Según el informe oficial de la Secretaría de Seguridad, los operativos forman parte de una estrategia de control y prevención que busca reforzar la presencia en la vía pública, detectar personas con pedidos judiciales y supervisar la circulación vehicular en todo el distrito.