Operativos en Pilar: 41 detenidos, seis tenían pedido de captura activa
Se realizaron 12 controles de saturación, donde se identificaron a más de 3.900 personas y controlaron 2.700 vehículos.
En total de 41 personas fueron detenidas durante una serie de operativos de seguridad desplegados en el distrito a lo largo del fin de semana. Entre los aprehendidos, seis registraban pedido de captura activo, según informaron fuentes oficiales.
Los procedimientos incluyeron 12 operativos de saturación distribuidos en distintas localidades: cinco en Villa Rosa, cuatro en Pilar, dos en Del Viso y uno en Manuel Alberti. En ese marco, se identificó a más de 3.900 personas y se controlaron 2.700 vehículos en distintos puntos del partido.
Las tareas combinaron controles vehiculares, patrullajes preventivos y presencia en zonas consideradas estratégicas para la prevención del delito.
Patrullajes y controles coordinados
El operativo contó con la participación de distintas fuerzas, que desplegaron recorridas a pie y móviles en barrios de Pilar, Del Viso, Manuel Alberti, Presidente Derqui y Pilar Sur. También se realizaron patrullajes dinámicos en corredores de alta circulación y controles en colectoras.
Los procedimientos se apoyaron en un esquema de prevención que articula presencia territorial, movilidad policial y monitoreo urbano para detectar situaciones sospechosas y responder ante alertas en tiempo real.
Según el informe oficial de la Secretaría de Seguridad, los operativos forman parte de una estrategia de control y prevención que busca reforzar la presencia en la vía pública, detectar personas con pedidos judiciales y supervisar la circulación vehicular en todo el distrito.