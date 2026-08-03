La Secretaría de Seguridad detuvo a 28 personas durante el fin de semana en operativos realizados en conjunto con la Policía de Pilar en todo el distrito.

Los procedimientos se distribuyeron en distintas localidades: siete en Pilar, seis en Villa Rosa, tres en Del Viso y Manuel Alberti, y dos en Derqui y Champagnat. Durante las recorridas por barrios y localidades fueron identificadas más de 3.340 personas y 2.380 rodados.

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Recorridas

Personal de la Fuerza de la Provincia de Buenos Aires (FBA) patrulló Pilar, Del Viso, Alberti, Derqui y Pilar Sur, con agentes a pie y recorridas dinámicas. En tanto, el Grupo de Patrullas Motorizadas (GPM) se apostó en Pilar, Del Viso y Derqui, mientras que la Policía Local implementó recorridas por las colectoras y por las localidades de Pilar y Derqui.

Tareas de mantenimiento ante las tormentas

Además de los operativos de seguridad, personal del área colaboró durante todo el fin de semana en la limpieza y el mantenimiento de arroyos, canales y desagües en todo el distrito, con el objetivo de favorecer el escurrimiento pluvial ante las tormentas registradas en las últimas horas en Pilar.