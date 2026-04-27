La Secretaría de Seguridad de Pilar llevó adelante distintos operativos junto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con procedimientos desplegados en varias localidades del distrito.

Como resultado de esas tareas fueron detenidas 26 personas, mientras que tres de ellas registraban pedido de captura activo, según se informó oficialmente.

Controles en distintas localidades

En paralelo, se realizaron 14 operativos de saturación distribuidos en diferentes zonas del partido: seis en Villa Rosa, cinco en Pilar, dos en Del Viso y uno en Manuel Alberti.

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Además, durante las recorridas preventivas en barrios y localidades fueron identificadas más de 4.100 personas y 2.830 vehículos.

Desde el Municipio indicaron que estos procedimientos forman parte de las tareas de prevención y control que se desarrollan de manera periódica en distintos puntos del distrito.

Patrullajes y despliegue territorial

El informe oficial también señaló que la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) realizó recorridas en barrios de Pilar, Del Viso, Alberti, Presidente Derqui y Pilar Sur, con presencia de agentes a pie y patrullajes dinámicos.

A esas acciones se sumaron móviles del GPM, con presencia en Pilar, Del Viso y Derqui, y la Policía Local, que reforzó recorridas sobre colectoras y distintos sectores urbanos.

Voceros oficiales señalaron que este tipo de operativos continuarán de forma aleatoria en zonas de alta circulación, accesos al distrito y sectores considerados estratégicos.