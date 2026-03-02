Durante el último fin de semana, la Secretaría de Seguridad del Municipio llevó adelante una serie de recorridas preventivas y operativos conjuntos con la Policía en distintos puntos del partido de Pilar. Como resultado de estas acciones, 26 personas fueron aprehendidas, de las cuales tres registraban pedido de captura activo por causas judiciales previas.

Las tareas incluyeron patrullajes dinámicos, controles vehiculares y operativos de saturación en zonas consideradas estratégicas por el mapa del delito. En total, se realizaron 18 operativos de saturación, distribuidos en seis puntos de Pilar centro y en sectores de Champagnat, Villa Rosa, Lagomarsino y Presidente Derqui.

En el marco de estos procedimientos, la Guardia Urbana a Pie detuvo a un hombre en el Centro de Transferencia de Pilar que se encontraba consumiendo estupefacientes en el lugar. Según se informó, el individuo simulaba aguardar el arribo de colectivos cuando fue advertido por los agentes durante una recorrida preventiva.

Con la presencia de un testigo y el apoyo de móviles del Grupo de Prevención Urbana (GUP), el sujeto fue identificado y requisado. Durante el procedimiento, los efectivos hallaron entre sus prendas dos envoltorios que contenían estupefacientes.

Posteriormente, se estableció que el peso de la sustancia secuestrada ascendía a 225 gramos de cocaína y 940 gramos de marihuana, por lo que el aprehendido fue puesto a disposición de la Justicia bajo la carátula de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.

Controles e identificación en barrios y accesos

Además de las detenciones, las fuerzas de seguridad realizaron tareas de control e identificación en barrios y accesos del distrito. Durante las recorridas, fueron identificadas más de 3.400 personas y controlados alrededor de 2.800 rodados.

Las acciones incluyeron patrullajes de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) en barrios de Pilar, Del Viso, Alberti, Presidente Derqui y Pilar Sur, con presencia de agentes a pie y recorridas móviles. A su vez, el Grupo de Prevención Motorizada (GPM) reforzó la vigilancia en Pilar, Villa Rosa, Del Viso y Derqui.

La Policía Local también desplegó controles en colectoras y sectores de alto tránsito, complementando el esquema de prevención articulado durante el fin de semana.