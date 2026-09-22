La Secretaría de Seguridad de Pilar, en articulación con la Policía de Pilar, desplegó durante el fin de semana operativos, controles y recorridas preventivas en todo el distrito, que dejaron un saldo de 28 personas aprehendidas, cinco de ellas con pedidos de captura activos.

Dónde se concentraron los controles

El despliegue incluyó 15 operativos de saturación distribuidos en distintas localidades: tres en Pilar, tres en Villa Rosa, tres en Derqui y tres en Del Viso, dos en Lagomarsino y uno en Manuel Alberti.

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Como resultado de este trabajo, fueron identificadas más de 3.500 personas y controlados 2.470 vehículos, lo que llevó el total a superar las 5.970 verificaciones durante el fin de semana, según informó la Secretaría de Seguridad.

Desde el organismo señalaron que estas acciones forman parte del trabajo preventivo permanente que combina presencia territorial, coordinación operativa y las herramientas tecnológicas del Sistema Integral de Seguridad.