La Secretaría de Seguridad del Municipio llevó adelante diversos recorridos preventivos y operativos en todo el distrito, en acciones coordinadas con la Policía de Pilar.

Como resultado de estos procedimientos, 26 personas fueron detenidas, de las cuales cuatro contaban con pedido de captura activo.

Las tareas incluyeron patrullajes, controles vehiculares y operativos de saturación en distintos puntos del partido. En total, durante las recorridas realizadas en barrios y localidades, fueron identificadas más de 4.100 personas y 3.360 rodados, según informaron fuentes oficiales.

Uno de los hechos destacados tuvo lugar sobre la avenida Tomás Márquez, donde agentes de Guardia Urbana a Pie interceptaron a un hombre que había robado en un comercio de la zona e intentaba darse a la fuga. El sospechoso fue reducido y puesto a disposición de la Justicia.

Operativos de saturación en Pilar y patrullajes en el distrito

Durante las últimas jornadas se llevaron adelante 17 operativos de saturación en distintos sectores del distrito. Se realizaron seis en Pilar, cinco en la zona de Champagnat, tres en Presidente Derqui, dos en Del Viso, uno en Villa Rosa y uno en Manuel Alberti.

Además, la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) desplegó recorridas preventivas en barrios de Pilar, Del Viso, Manuel Alberti, Presidente Derqui y Pilar Sur, con presencia de efectivos a pie y patrullajes dinámicos.

Estas tareas se complementaron con los operativos del Grupo de Prevención Motorizada (GPM), que realizó patrullajes en Pilar, Villa Rosa, Del Viso y Derqui, y con los recorridos de la Policía Local, que concentró controles en las colectoras de la autopista y en distintos sectores de Pilar y Derqui.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, el objetivo de estas acciones es reforzar la presencia policial y prevenir delitos mediante controles dinámicos y despliegues simultáneos en distintos barrios del partido.