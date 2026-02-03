Durante el último fin de semana, la Secretaría de Seguridad del Municipio de Pilar, en articulación con la Policía de Pilar, llevó adelante un amplio despliegue de recorridos preventivos y operativos de control en distintas zonas del distrito. Como resultado de estas acciones, 24 personas fueron detenidas, de las cuales dos registraban pedido de captura activo, según se informó oficialmente.

Las tareas se desarrollaron de manera simultánea en barrios y localidades, con el objetivo de reforzar la prevención del delito, aumentar la presencia territorial y realizar controles dinámicos sobre personas y vehículos.

Puede interesarte

Detenciones y hechos destacados

Entre los procedimientos realizados, Guardia Urbana logró la aprehensión de un individuo que había sustraído una motocicleta de una vivienda ubicada sobre la calle Fragata Heroína. El rodado fue recuperado y el sospechoso quedó a disposición de la Justicia.

En paralelo, los distintos operativos desplegados permitieron concretar detenciones por diversos motivos, entre ellas la identificación de personas con requerimientos judiciales vigentes, lo que derivó en su inmediata detención.

Operativos de saturación y controles en todo el distrito

En el marco del dispositivo general, se llevaron adelante 10 operativos de saturación distribuidos estratégicamente en distintas localidades del partido. De acuerdo al detalle oficial, tres operativos se realizaron en Pilar y Lagomarsino, dos en Presidente Derqui, y uno en Manuel Alberti y Del Viso, respectivamente.

Durante estas acciones, personal de la Secretaría de Seguridad identificó a más de 2.700 personas y controló alrededor de 2.000 rodados, entre automóviles y motocicletas. Los controles incluyeron verificación de documentación, chequeo de antecedentes y supervisión de las condiciones de circulación.

Despliegue territorial y patrullajes complementarios

Además de los operativos de saturación, la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) desarrolló recorridas a pie y patrullajes dinámicos en los barrios de Pilar, Del Viso, Manuel Alberti, Presidente Derqui y Pilar Sur. Estas tareas se orientaron al contacto directo con los vecinos y a la prevención en zonas residenciales y comerciales.

El dispositivo fue complementado por los patrullajes del Grupo de Prevención Motorizada (GPM), que se desplegaron en Pilar, Del Viso y Derqui, reforzando la cobertura en puntos estratégicos. A su vez, la Policía Local realizó recorridas preventivas sobre las Colectoras y en sectores urbanos de Pilar y Derqui, ampliando el alcance del operativo.