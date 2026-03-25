Durante las últimas jornadas, la Secretaría de Seguridad desplegó una serie de recorridos y operativos en todo Pilar, en conjunto con la Policía local. Como resultado de estos procedimientos, 42 personas fueron detenidas, de las cuales tres contaban con pedido de captura activo.

En el marco de estas acciones, se concretaron 14 operativos de saturación distribuidos en distintos puntos del distrito: siete en Pilar, cuatro en Presidente Derqui, dos en Del Viso y uno en Manuel Alberti. A su vez, los controles permitieron identificar más de 3100 personas y 2300 vehículos, en tareas preventivas realizadas en barrios y localidades.

Puede interesarte

Los dispositivos de seguridad también incluyeron la participación de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), que recorrió zonas de Pilar, Del Viso, Alberti, Derqui y Pilar Sur mediante patrullajes a pie y móviles. En paralelo, el Grupo de Prevención Motorizada (GPM) reforzó su presencia en Pilar, Del Viso y Derqui, mientras que la Policía Local llevó adelante recorridas sobre colectoras y áreas urbanas.

Detenido por disparar al aire en Manuel Alberti

En uno de los hechos destacados del operativo, un joven de 22 años fue detenido en Manuel Alberti tras ser detectado efectuando disparos al aire en la vía pública.

El episodio fue advertido por operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), quienes visualizaron a varios sujetos en la intersección de Salta y Batalla de Río Grande realizando detonaciones. Luego, mediante el seguimiento por cámaras, se observó cómo se desplazaban por Formosa hasta ingresar a una vivienda en el cruce con San Pablo.

Con la información en tiempo real, efectivos de la Policía de Pilar y de Guardia Urbana se dirigieron al lugar. Al notar la presencia de los agentes, los involucrados se dieron a la fuga en distintas direcciones, mientras que el autor de los disparos se refugió en el interior del domicilio.

Finalmente, los uniformados ingresaron al inmueble y lograron la aprehensión del sospechoso. En el procedimiento se secuestró un arma de fuego calibre 22, 14,5 gramos de cocaína, una manopla, una tonfa, un teléfono celular y dos balanzas.

El detenido quedó a disposición de la Justicia bajo los cargos de infracción a la Ley 23.737 y tenencia ilegal de arma de fuego, con intervención de la UFI Drogas 3 de Pilar.