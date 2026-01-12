La Secretaría de Seguridad extendió diferentes recorridos y operativos de prevención en todo el distrito. Las labores, desarrolladas junto con la Policía de Pilar, arrojaron como resultado en las últimas horas la detención de 24 individuos, dos de los cuales poseían pedido de captura activo.

Al mismo tiempo, se realizaron 10 operativos de saturación en todo el distrito: tres en Pilar, Derqui y Manuel Alberti; y el restante en Lagomarsino. Este último se llevó a cabo el viernes por la tarde en el cruce de Ruta Provincial 26 y Patricias Argentinas, lindero al partido de Escobar.

Fueron parte del procedimiento agentes de Guardia Urbana, Dirección de Tránsito y diferentes móviles de la Policía Vial. Durante el operativo, las autoridades solicitaron la documentación correspondiente para la circulación y, de manera aleatoria, también se efectuaron controles de alcoholemia.

En total, en todas las recorridas en los barrios y localidades, la Secretaría de Seguridad registró a más de 3280 personas y 2500 rodados.

Asimismo, la FBA recorrió los diferentes barrios de Pilar, Del Viso, Alberti, Derqui y Pilar Sur. Estas tareas se establecieron con agentes a pie y recorridas dinámicas, complementado con los patrullajes del GPM, quienes se establecieron en Pilar, Del Viso y Derqui; la Policía Local, que implantó recorridas por las Colectoras, junto a las localidades de Pilar y Derqui.

“El trabajo conjunto entre las distintas fuerzas permite una cobertura completa del partido y una mayor cercanía con los vecinos, con el objetivo de dar prevención en todos los barrios y localidades del distrito”, señalaron desde Seguridad.