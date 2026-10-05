La Secretaría de Seguridad de Pilar desplegó junto a la Policía un intenso esquema de operativos, controles y recorridas preventivas en diversos puntos estratégicos del distrito. Estas acciones permitieron la aprehensión de 44 personas, logrando además capturar a cuatro sujetos que presentaban pedidos de captura activos ante la justicia.

El despliegue operativo tuvo como eje central la ejecución de 15 operativos de saturación, una modalidad que busca fortalecer la presencia policial en las zonas con mayor flujo de personas y vehículos. La distribución geográfica de estos procedimientos fue clave para cubrir las distintas localidades del partido: se realizaron cuatro operativos en Pilar, tres en Villa Rosa, tres en Presidente Derqui y tres en Manuel Alberti, mientras que en Del Viso se llevaron a cabo dos procedimientos adicionales.

Como resultado directo de este despliegue, las fuerzas de seguridad lograron identificar a más de 3.070 personas y controlar un total de 2.140 vehículos. En conjunto, el balance del fin de semana superó las 5.200 verificaciones, consolidando una tarea de prevención que busca reducir los índices delictivos mediante la vigilancia constante en la vía pública.

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Estas acciones forman parte del trabajo preventivo permanente que desarrolla la Secretaría de Seguridad. El esquema combina la presencia territorial de los efectivos con la coordinación entre los distintos cuerpos policiales y el uso de las herramientas tecnológicas integradas en el Sistema Integral de Seguridad del municipio.

Desde el área de seguridad destacaron que la continuidad de estos controles permite no solo la detección de personas con cuentas pendientes con la ley, sino también un efecto disuasivo en las zonas intervenidas. El objetivo es mantener una vigilancia activa que garantice la tranquilidad de los vecinos en los centros comerciales y las áreas de mayor circulación del distrito.

El operativo, que se extendió durante toda la jornada del fin de semana, incluyó el despliegue de patrulleros y personal a pie, quienes trabajaron de manera coordinada para asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes y la identificación de los ciudadanos que transitaban por las zonas de control.