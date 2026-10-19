La Secretaría de Seguridad y la Policía de Pilar aprehendieron a 37 personas durante una serie de operativos de saturación desplegados en seis localidades del distrito. Ocho de los aprehendidos tenían pedidos de captura activos.

Además, fueron remitidos 15 vehículos: cinco autos y diez motos. En total, los equipos realizaron 15 controles de saturación en distintos puntos del partido en las últimas jornadas.

Pilar, Champagnat, Pte. Derqui y Villa Rosa tuvieron tres operativos cada una. En Del Viso se realizaron dos y en Manuel Alberti, uno.

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Más de 4500 verificaciones

Durante esos controles se identificó a 2929 ciudadanos y se verificaron 1660 vehículos. La suma superó las 4500 verificaciones en todo el distrito.

Coordinación entre cuerpos y tecnología

En tanto, desde la Secretaría explicaron que el despliegue forma parte del trabajo permanente para reforzar la prevención y la presencia en el territorio. Según indicaron, se articulan los distintos cuerpos operativos y se utilizan las herramientas tecnológicas del Sistema Integral de Seguridad.