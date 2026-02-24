Fuerzas de seguridad se desplegaron en una serie de operativos de saturación y recorridos preventivos en distintas localidades de Pilar, que que derivaron en la detención de nueve personas con pedido de captura activo.

Los procedimientos fueron coordinados por la Secretaría de Seguridad de Pilar junto a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y se desarrollaron de manera simultánea a las actividades culturales, artísticas y tradicionales realizadas durante sábado y domingo.

Como resultado del despliegue general, 27 personas fueron aprehendidas, de las cuales nueve registraban pedidos de captura vigentes al momento de su identificación. Las detenciones se produjeron en el marco de 13 operativos de saturación, distribuidos en distintos puntos del distrito.

Puede interesarte

Del total de procedimientos, seis se realizaron en Presidente Derqui, cuatro en Pilar y tres en Villa Rosa. En paralelo, los recorridos preventivos permiten identificar a más de 3.700 personas y 2.960 vehículos, tanto en zonas céntricas como en barrios y accesos estratégicos.

Los operativos incluyeron la presencia de Guardia Urbana a Pie, inspectores de Tránsito, agentes de Defensa Civil, el equipo de la División Drones y el vigilancia permanente desde el Centro de Monitoreo Zonal, ubicado en la Plaza 12 de Octubre.

A su vez, se sumaron recorridos específicos de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) en los barrios de Pilar, Del Viso, Alberti, Derqui y Pilar Sur, además de patrullajes del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) en Pilar, Villa Rosa, Del Viso y Derqui. La Policía Local, además, reforzó los controles dinámicos sobre las colectoras.