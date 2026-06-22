La Secretaría de Seguridad de Pilar, en conjunto con la Policía de Pilar, desplegó durante las últimas horas una serie de operativos en todo el distrito que culminaron con la detención de 22 personas, tres de ellas con pedido de captura activo.

Los controles se concentraron en 18 operativos de saturación distribuidos en distintas localidades: seis en Pilar, y tres en cada una de las siguientes zonas: M. Alberti, Del Viso, Champagnat y Villa Rosa.

Más de 4900 personas identificadas

Durante las recorridas por los barrios y localidades del distrito, fueron identificadas más de 4900 personas y se verificaron 3600 rodados.

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A esto se sumaron los controles antipicadas en distintos puntos de concentración del distrito y sobre la Colectora de la Autopista Panamericana, donde se realizaron tareas de identificación de ciudadanos y verificación de documentación.