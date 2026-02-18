La Secretaría de Seguridad desplegó un amplio esquema de operativos de saturación y prevención en distintas localidades del distrito de Pilar durante el último fin de semana largo. Las acciones se desarrollaron de manera conjunta con la Policía de Pilar y otras áreas municipales, y tuvieron como resultado la detención de 50 personas, tres de las cuales registraban pedido de captura activo.

Los procedimientos incluyeron recorridas preventivas, controles vehiculares e identificación de personas en barrios y zonas de alta circulación. En total, se realizaron 20 operativos de saturación distribuidos en distintos puntos del partido: cinco en Pilar Sur, Del Viso y Manuel Alberti; cuatro en la ciudad de Pilar y uno en Villa Rosa.

En el marco de estos controles, fueron identificadas más de 5.900 personas y controlados alrededor de 4.500 vehículos, como parte del refuerzo preventivo dispuesto para todo el distrito.

En paralelo, se llevó adelante un operativo especial de seguridad en el Microestadio Ricardo Rusticucci, donde se desarrollaron actividades masivas durante tres jornadas consecutivas. Allí se desplegó personal tanto en el interior como en el exterior del predio, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del evento y el orden en los accesos y alrededores.

Del dispositivo formaron parte agentes de la Guardia Urbana, la Dirección de Tránsito, Defensa Civil, la División Drones y el Centro de Operaciones y Monitoreo. Además, se instaló una sala de videovigilancia dentro del predio, que permitió el seguimiento en tiempo real de la zona y sus inmediaciones.

Por otra parte, la Fuerza Barrial de Aproximación realizó patrullajes a pie y recorridas dinámicas en Pilar, Del Viso, Alberti, Presidente Derqui y Pilar Sur, complementadas con los patrullajes del Grupo de Prevención Motorizada en Pilar, Villa Rosa, Del Viso y Derqui. La Policía Local reforzó, a su vez, la presencia en colectoras y sectores de alto tránsito.