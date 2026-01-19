La Secretaría de Seguridad desplegó durante el fin de semana una serie de operativos de saturación en todo Pilar, en conjunto con la Policía, que culminaron con la detención de 32 personas, cinco de ellas con pedido de captura activo.

Según se informó oficialmente, se realizaron 12 operativos en distintos puntos del distrito: Tres en Pilar, Presidente Derqui y Villa Rosa Dos en Manuel Alberti Uno en Del Viso Durante las recorridas barriales se identificó a más de 4.000 personas y se controlaron 3.200 vehículos.

En el marco de estos procedimientos, Guardia Urbana detuvo además a dos delincuentes en La Lonja, acusados de robar elementos de una obra en construcción. Por otro lado, la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) realizó patrullajes a pie y móviles en barrios de Pilar, Del Viso, Alberti, Derqui y Pilar Sur.

Estas tareas se complementaron con el accionar del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) y la Policía Local, que reforzaron la vigilancia en colectoras y zonas de alta circulación. Desde la Secretaría de Seguridad destacaron que estos operativos buscan prevenir delitos, reforzar la presencia policial y fortalecer el control territorial.