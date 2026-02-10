La Secretaría de Seguridad de Pilar, en conjunto con la Policía de Pilar, llevó adelante una serie de operativos de control y recorridas preventivas en distintas localidades del distrito.

Según los datos oficiales, 30 personas fueron aprehendidas, de las cuales tres registraban pedido de captura activo. Además, en el marco de los controles vehiculares y peatonales, se identificaron 3.785 ciudadanos y 2.937 vehículos, entre autos y motocicletas.

Como parte de estos procedimientos, se dispuso la remisión de 8 automóviles y 20 motocicletas, por distintas infracciones a la normativa vigente.

Despliegue territorial y operativos de saturación

En total, se realizaron 12 operativos de saturación en diferentes puntos del partido:

· 6 en Pilar,

· 3 en Lagomarsino,

· 2 en Del Viso,

· 1 en Manuel Alberti.

Las acciones incluyeron recorridas dinámicas, controles fijos y móviles, y presencia preventiva en barrios y zonas de circulación estratégica.

En paralelo, la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) desarrolló patrullajes en Pilar, Del Viso, Manuel Alberti, Derqui y Pilar Sur, con agentes a pie y móviles. Estas tareas fueron complementadas por el Grupo de Prevención Motorizada (GPM), con operativos focalizados en Pilar, Del Viso y Derqui, y por la Policía Local, que reforzó controles sobre colectoras y accesos principales.

Detención tras intento de fuga y secuestro de cocaína

En el marco de los controles, Guardia Urbana detuvo en Manuel Alberti a un joven de 25 años que intentó escapar de un control vehicular y descartó más de 42 gramos de cocaína durante la huida.

El procedimiento ocurrió en la intersección de Anasagasti y Santa Elena, cuando los agentes observaron el paso de una motocicleta Honda Enduro conducida por un hombre que circulaba sin casco. Al intentar identificarlo, el conductor realizó una maniobra evasiva e intentó darse a la fuga, siendo interceptado a pocos metros.

El aprehendido, domiciliado en la localidad, no contaba con la documentación del rodado, que fue remitido a la dependencia policial. Durante la persecución, el sujeto arrojó un paquete que contenía tres envoltorios con cocaína.

A partir del procedimiento, se dispuso un allanamiento de urgencia en su vivienda, donde se secuestraron tres teléfonos celulares, 10 gramos de picadura de marihuana y dinero en efectivo.

La causa fue caratulada como resistencia a la autoridad e infracción a la Ley 23.737, con intervención de la UFI especializada en Drogas Ilícitas N°2 de Pilar.