La Secretaría de Seguridad y la Policía de Pilar desplegaron durante el fin de semana quince operativos de saturación en todo el partido, con un saldo de 36 personas detenidas, cinco de las cuales registraban pedido de captura activo.

Los operativos se distribuyeron en seis puntos de Pilar y tres en Villa Rosa, Manuel Alberti y Del Viso, respectivamente. En el marco de los recorridos por barrios y localidades, fueron identificadas más de 2.620 personas y 1.540 rodados.

La FBA recorrió los distintos barrios de Pilar, Del Viso, Alberti, Derqui y Pilar Sur con agentes a pie y recorridas dinámicas, en tanto el Grupo Patrulla Motorizado se desplegó en Pilar, Del Viso y Derqui.

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Por su parte, la Policía Local estableció recorridas sobre las colectoras y en las localidades de Pilar y Derqui.

Dos detenidos en Pilar: llevaban 27 frascos de marihuana en un bolso

En el marco de los controles llevados a cabo, agentes de la Guardia Urbana detuvieron a una pareja en las inmediaciones de la estación de trenes de Pilar tras hallarle en un bolso 27 frascos y dos bolsas con cogollos y picadura de marihuana.

El personal realizaba recorridos de prevención por las calles Nazarre y Patricias Argentinas cuando advirtió un olor nauseabundo proveniente de las pertenencias de dos personas que se encontraban en una parada de ómnibus. Ante la presencia de un testigo, ambos fueron identificados y requisados.

Dentro del bolso se hallaron los 27 frascos y el material vegetal. Un hombre de 38 años y una mujer de 46 fueron aprehendidos de inmediato y puestos a disposición de la Justicia.

La causa quedó caratulada como infracción a la ley 23.737 e interviene la Unidad Funcional de Instrucción especializada en Drogas Ilícitas de Pilar.