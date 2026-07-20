La Secretaría de Seguridad del Municipio de Pilar informó que durante el último fin de semana se desplegaron diferentes operativos y recorridas por todo el distrito que dejaron como saldo 19 personas detenidas.

Se trató de una serie de controles que la dependencia local llevó adelante en conjunto con la Policía de Pilar.

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Al mismo tiempo, se realizaron 18 operativos de saturación en todo el distrito: 5 en Pilar; 4 en Del Viso, 3 en Villa Rosa y Manuel Alberti; 2 en Derqui y uno en Champagnat.

En total, durante las recorridas en los barrios y localidades, fueron identificadas más de 2800 personas y 2100 rodados.

Asimismo, la FBA recorrió los diferentes barrios de Pilar, Del Viso, Alberti, Derqui y Pilar Sur, tareas que se establecieron con agentes a pie y recorridas dinámicas, complementado con los patrullajes del GPM, quienes se establecieron en Pilar, Del Viso y Derqui; la Policía Local, que implantó recorridas por las Colectoras, junto a las localidades de Pilar y Derqui.