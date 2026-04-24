Efectivos de la Policía y personal de Tránsito municipal llevaron adelante un nuevo operativo para impedir la realización de picadas ilegales.

El despliegue se concretó en la calle Mateo Gelves (ex El Petrel) donde en los últimos meses vecinos venían denunciando que la zona era copada por decenas de motociclistas que, en la madrugada, llevaban adelante picadas.

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En la medianoche de este viernes personal policial y de la dirección de Tránsito de la municipalidad, desalojaron la calle y procedieron al secuestro de varias motocicletas que no contaban con la documentación correspondiente.

Este último operativo se suma a otro similar que se llevó adelante el fin de semana pasado. Allí, la Secretaría de Seguridad desplegó efectivos a la altura del Peaje Larena, en la Autopista Pilar-Pergamino, sector donde también se llevaban adelante picadas ilegales.

