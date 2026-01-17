La Sub DDI Pilar detuvo a un nuevo implicado en la investigación por estafas reiteradas cometidas mediante empresas fantasma y pagos con cheques electrónicos sin fondos. La causa es instruida por la UFI N°3 de Pilar con intervención del Juzgado de Garantías N°7.

La aprehensión se produjo en el marco de nuevos allanamientos realizados en distintas localidades, donde los investigadores lograron secuestrar vehículos, teléfonos celulares y diversos elementos de interés para la pesquisa.

De acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, la banda se contactaba telefónicamente con empresas de distintos rubros para solicitar cotizaciones por grandes volúmenes de mercadería. Los pedidos incluían materiales de construcción, mobiliario, electrodomésticos, productos alimenticios e insumos industriales.

Una vez aceptados los presupuestos, el pago se realizaba mediante eCheq diferidos. La mercadería era entregada en depósitos alquilados de forma temporaria y, días después, los cheques resultaban rechazados por falta de fondos. Tras consumar la maniobra, los proveedores perdían todo tipo de contacto con los supuestos compradores.

La pesquisa permitió establecer que la organización utilizaba empresas pantalla y hasta una oficina móvil tipo tráiler como fachada comercial y logística. Luego, la mercadería era trasladada a distintos puntos del Conurbano para su presunta reventa.

La causa ya tenía dos detenidos, una mujer que sería, de acuerdo a los investigadores, quien habría prestado su nombre para crear la empresa falsa, y otro sujeto presuntamente vinculado a las maniobras delictivas.

Origen de la causa

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 23 de diciembre de 2025 por una empresa del rubro de la construcción con sede en Pilar. La firma fue contactada por un sujeto que se presentó como empleado de una supuesta empresa mayorista y solicitó materiales para una obra en el sur del Gran Buenos Aires.

El presupuesto superó los 11 millones de pesos y fue abonado mediante dos cheques electrónicos que posteriormente resultaron rechazados. Para ese momento, la totalidad de la mercadería ya había sido entregada en un depósito que luego quedó abandonado.

En el lugar, el denunciante tomó conocimiento de que otras empresas también habían sido víctimas de maniobras similares.

En las primeras etapas de la investigación, la Policía realizó allanamientos de urgencia en distintos puntos del Conurbano bonaerense. En esos procedimientos se logró el secuestro de una oficina móvil, además de una enorme cantidad de mercadería perteneciente a distintas firmas damnificadas.

Entre los elementos recuperados había materiales de construcción, equipamiento gastronómico, productos alimenticios, insumos médicos, luminarias, muebles, electrodomésticos y documentación vinculada a la operatoria del grupo.

Posteriormente, la Justicia dispuso la aprehensión de un hombre y una mujer, presuntamente vinculados al funcionamiento de las empresas utilizadas como pantalla.

Nuevos allanamientos y tercera aprehensión

En las últimas horas, los investigadores detectaron el traslado de elementos secuestrados previamente hacia otro domicilio. El movimiento era realizado por un hombre de 51 años, quien fue interceptado cuando circulaba en una camioneta tipo mudancera.

Por disposición del fiscal interviniente, se procedió a su aprehensión de urgencia, al secuestro del vehículo y de su teléfono celular. Además, en otros domicilios se incautaron más celulares, prendas de vestir, terminales de cobro electrónico y documentación manuscrita.

Empresas damnificadas

Hasta el momento, en la causa figuran como víctimas al menos cuatro empresas, con pérdidas millonarias:

Firma del rubro construcción con sede en Pilar: perjuicio superior a 11 millones de pesos .

. Empresa de insumos industriales: pérdidas por más de 10 millones .

. Firma de equipamiento gastronómico: casi 8 millones .

. Comercio de cristales y vidrios: más de 13 millones de pesos.

Los investigadores no descartan que existan más empresas afectadas, incluso de alcance nacional, lo que podría ampliar significativamente el monto total de las estafas. La causa continúa en investigación para determinar la participación de otros involucrados y el destino final de la mercadería.