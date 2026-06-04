El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de San Isidro condenó a nueve años y dos meses de prisión a René Rolando Ponce, un entrenador personal de 58 años, tras hallarlo responsable de abusar sexualmente de una clienta en el country Highland Park, en la localidad de Del Viso.

El fallo, resultado de un proceso con jurado popular, determinó la culpabilidad del imputado por los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por el grave daño a la salud psíquica de la víctima, de 39 años. Los hechos se remontan a 2018.

Durante el debate oral, la fiscalía presentó elementos que permitieron acreditar la responsabilidad de Ponce, entre ellos, el testimonio de otra mujer que denunció haber sido víctima del mismo agresor durante el mismo año.

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Según se desprende del expediente, las pericias psicológicas practicadas al condenado trazaron un perfil caracterizado por rasgos autoritarios, conductas que el sujeto habría mantenido durante el desarrollo de las audiencias.

Uno de los puntos centrales que marcó la querella fue la situación de revictimización sufrida por la mujer, debido a que el entrenador continuó ejerciendo sus funciones dentro del predio privado tras la radicación de la denuncia, lo que le permitió mantener contacto indirecto con la víctima.

Tras conocerse el veredicto, la defensa de Ponce, oriundo de Villa Rosa, solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria. Sin embargo, el juez Sebastián Urquijo rechazó el pedido, disponiendo el cumplimiento efectivo de la pena en un establecimiento carcelario.

La sentencia aún no se encuentra firme y se espera que sea apelada por la representación legal del condenado en los próximos días.