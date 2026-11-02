La Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense condenó a Nicolás Pachelo por el robo a una vivienda del Club de Campo Los Pingüinos, en Ituzaingó, ocurrido el 20 de julio de 2017, y dispuso que el tribunal oral que lo juzgó fije la pena.

Hasta que ese tribunal defina el monto, no hay una cifra establecida para este hecho. Pachelo, de 50 años, cumple actualmente prisión perpetua por el homicidio de María Marta García Belsunce, ocurrido el 27 de octubre de 2002 en el country Carmel, de Pilar.

Un aporte durante el hecho junto a Matías Marasco

El tribunal consideró acreditada la participación de Pachelo junto a Matías Marasco. “El cúmulo de pruebas valoradas por el tribunal conduce a la conclusión de que el acusado efectuó un aporte durante el desarrollo de los acontecimientos junto a su consorte de causa, Matías Marasco, de modo tal que su responsabilidad penal se encuentra debidamente fundada”, indicaron los jueces Mario Kohan y Ricardo Borinsky en la resolución dictada en las últimas horas, a la que accedió La Nación.

Puede interesarte

Una caja de seguridad con dólares, euros y reales

Según la acusación expuesta durante el juicio oral por el fiscal de San Isidro Diego Callegari, los dos hombres aprovecharon que no había ocupantes en la casa, forzaron la puerta ventana y se llevaron cuatro perfumes y una caja de seguridad con 250.000 dólares, 10.000 euros y 5.000 reales.

El dueño de la vivienda, un jugador de póker, no estaba en el lugar: había viajado a Rosario para participar de un torneo.

Cámaras y una consulta en la administración

De acuerdo con la reconstrucción del fiscal Andrés Quintana, los dos sospechosos llegaron en la camioneta Dodge RAM de Marasco, que supuestamente había ido a jugar al golf, e ingresaron al estacionamiento a las 13.31, según quedó registrado en las cámaras de seguridad.

A las 14.40, uno de ellos fue a la administración del club a preguntar en qué lote estaba la casa. Para Quintana, el cómplice de Marasco no fue “ni más ni menos que Pachelo”.

Preso desde 2018 por los robos en el Tortugas

Pachelo está preso desde el 7 de abril de 2018, cuando fue detenido por una serie de robos en el country Tortugas, en Pilar.

En 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro lo condenó por seis robos cometidos entre 2017 y 2018 en Tortugas y en los barrios privados Abril y El Carmencito, de Hudson, en Berazategui. En esa misma sentencia fue absuelto por el homicidio de García Belsunce.

Casación revirtió esa absolución en 2024 y lo condenó a prisión perpetua, condena que fue ratificada en febrero de 2025. La causa se encuentra ahora en la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que debe analizar los recursos presentados por las partes.