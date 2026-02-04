Efectivos de la Policía de Pilar detuvieron a una mujer acusada de dedicarse a la venta de drogas y secuestraron más de 200 dosis de cocaína. Fue en el marco de dos procedimientos realizados en la localidad de Champagnat.

Las investigaciones fueron llevadas a cabo por la Policía de Pilar y la Dirección de Tráfico de Drogas Ilícitas del distrito, quienes identificaron dos domicilios sobre la calle Córdoba relacionados al comercio de estupefacientes.

Desde la Secretaría de Seguridad consignaron que fueron clave “los trabajos de campo, recopilación de datos y testimonios de testigos” para concluir con la realización de dos allanamientos y la aprehensión de una mujer de 28 años.

Asimismo, las diligencias arrojaron el secuestro de 209 dosis de cocaína dispuestas en envoltorios de nylon listas para su comercialización, la suma de 51.500 pesos en efectivo y dos celulares.

La aprehendida fue puesta a disposición de la Justicia y trasladada a una dependencia policial, bajo la carátula de Tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.