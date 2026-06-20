Una nena de 6 años murió en un choque sobre la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 31, mano a Capital Federal, en General Pacheco, partido de Tigre.

La menor viajaba junto a sus padres en un Volkswagen Fox que sufrió un desperfecto técnico y quedó detenido en uno de los carriles centrales de la autopista.

Alrededor de las 6 de esta jornada, un vehículo conducido por un hombre de 49 años impactó contra el auto detenido.

La víctima fue identificada por fuentes policiales como Aiona Toloza que viajaba con su madre, Camila Martínez de 27 años, que fue internada en el Hospital de Pablo Nogués, ya que presentaba heridas de gravedad como fractura de pelvis y comprometido el vaso-, y su padre, Juan Manuel Toloza, de la misma edad, que sufrió heridas leves y fue derivado al Hospital de Pacheco, consignó la agencia N/A.

El hecho ocurrió cuando el vehículo, un Volkswagen Gol, conducido por Toloza, habría tenido un desperfecto mecánico, se detuvo sobre el segundo carril rápido, en medio de la calzada, y fue chocado por otro auto -un Renault Captur-.

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El hecho se registró cerca del cruce de la autopista con la Ruta 197, cuando la Captur impactó contra la parte trasera del vehículo donde se movilizaba la menor, quien se encontraba en uno de los asientos traseros del auto.

En tanto que al volante del Renault iba un hombre de 49 años, Gustavo González Zapata, que también fue derivado al Hospital de Pacheco por precaución; mientras que el padre de la víctima habría permanecido en estado de shock al haber sido informado sobre el deceso de la niña que ocurrió en el instante de la colisión.