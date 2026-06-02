Micaela del Rosario Colmegna, de 28 años, falleció en el Hospital Central de Pilar como consecuencia de las graves heridas que sufrió durante el incendio de una vivienda ubicada en la calle Zapiola, en el barrio Morelli de Pilar.

Pese al esfuerzo del personal médico, la joven no logró superar las lesiones provocadas por las llamas y la inhalación de humo.

El siniestro se había producido el domingo por la noche en un dúplex de dos plantas. Al momento del incendio, en la vivienda se encontraban la propietaria —una mujer de 58 años—, cuatro menores de edad y un joven de 23 años oriundo de Adrogué, además de Micaela.

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Según las primeras averiguaciones, el fuego habría tenido origen en un desperfecto vinculado a una estufa instalada en el interior del inmueble.

La propietaria y los cuatro niños lograron salir sin heridas. Micaela y el joven de 23 años no pudieron escapar a tiempo: ambos fueron alcanzados por el fuego y el humo, y trasladados de urgencia al Hospital Central de Pilar.

Ella ingresó con quemaduras importantes y un cuadro severo de intoxicación. Su estado se mantuvo crítico hasta que se confirmó su muerte.

El hombre de 23 años continúa internado y bajo seguimiento médico. La investigación sigue en curso para determinar con precisión las causas del incendio y las circunstancias que derivaron en el desenlace fatal.