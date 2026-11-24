Un nene de 12 años murió el sábado en el Hospital Falcón de Del Viso, un día después de recibir un disparo con el arma reglamentaria de su padre, un subcomisario de la Policía bonaerense que presta servicios en Pilar. El episodio ocurrió en el barrio Monterrey, de Presidente Derqui, según la información que trascendió.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en Turno de Pilar quedó a cargo de la investigación y ordenó el secuestro del arma para someterla a pericias.

Cómo fue el episodio

Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió el viernes, alrededor de las 17.30, en una vivienda de la calle Santa Cruz. El padre estaba dentro de la casa cuando escuchó una detonación proveniente del exterior. Al salir, encontró a su hijo dentro de un auto Volkswagen, con una herida de arma de fuego en la cabeza.

Puede interesarte

El efectivo pidió ayuda y trasladó al chico en el vehículo de un vecino hasta el Hospital de Presidente Derqui, donde recibió las primeras atenciones. Por la gravedad de su estado, los profesionales dispusieron su derivación al Hospital Pediátrico Federico Falcón, en Del Viso. El traslado se hizo en una ambulancia del SAME, mientras se intentaba estabilizarlo.

Pese a la atención médica, el menor murió durante la jornada del sábado.

Qué investiga la Justicia

Tras un llamado al 911, personal policial llegó al domicilio y entrevistó al padre, que relató cómo escuchó la detonación y cómo encontró a su hijo herido.

Según las primeras informaciones, el disparo se habría producido mientras el nene manipulaba el arma del subcomisario. Sin embargo, las circunstancias exactas siguen siendo materia de investigación judicial.

Entre las primeras medidas, la UFI ordenó el secuestro del arma reglamentaria para peritarla. Los investigadores buscarán establecer cómo se produjo el disparo y en qué condiciones el menor tuvo acceso al arma. También se aguardan los resultados de la autopsia, que aportarán datos para determinar la mecánica del hecho.