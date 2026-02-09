Un motociclista de 24 años murió tras colisionar contra un camión en la autopista Panamericana, en cercanías de la Ruta 197, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. El impacto ocurrió a la altura del kilómetro 28,5 y generó un amplio operativo policial y serias complicaciones en la circulación vehicular.

De acuerdo a la información oficial, el camión —un Mercedes Benz— se encontraba detenido sobre la banquina externa debido a un desperfecto mecánico y estaba siendo asistido por una grúa de gran porte al momento del siniestro. Por causas que son materia de investigación, la motocicleta, una Zanella, impactó violentamente contra la parte trasera del rodado de mayor porte.

Como consecuencia del choque, el conductor de la moto, identificado como Fernando Márquez, falleció en el lugar, sin que los servicios de emergencia pudieran revertir la situación. En tanto, el conductor del camión, un hombre de 45 años, resultó ileso.

Tras el accidente, se desplegó un operativo policial que incluyó cortes parciales y desvíos, lo que provocó demoras prolongadas en la salida hacia la localidad de Pacheco. La traza principal de la Panamericana permaneció colapsada durante varias horas, con una fuerte congestión vehicular en plena franja de horario pico.

El siniestro también impactó en la circulación de los ramales Campana y Pilar, debido al efecto embudo generado en la zona. Además, se registraron demoras en sentido contrario, mano a provincia, a raíz de conductores que redujeron la marcha para observar el accidente.

Por disposición judicial, en el lugar se realizaron las pericias de rigor y el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la correspondiente autopsia. La causa fue caratulada como “homicidio culposo” e interviene la UFI de Don Torcuato, a cargo del fiscal José Amallo.