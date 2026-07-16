Un joven de 20 años murió en la madrugada de este jueves al protagonizar un accidente con la moto que conducía en la localidad de Villa Rosa.

La víctima fue identificada por efectivos policiales como Michel Emanuel Martínez Ramírez y, según ampliaron, el siniestro vial sucedió pasadas las 4 de la mañana sobre la avenida Honorio Pueyrredón (Ruta 25), y la intersección con la calle Chazarreta.

Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría Pilar Sexta luego de haber sido alertados por el sistema de emergencias 911. El personal policial encontró al motociclista tendido sobre la calzada, en sentido hacia Pilar, ya sin signos vitales mientras que a pocos metros del cuerpo se hallaba una motocicleta Benelli de color rojo, que presentaba importantes daños en su parte delantera.

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Una pareja que fue testigo del hecho, declaró que la víctima impactó contra el boulevard ubicado en la intersección con la calle Chazarreta.

Los testigos relataron que intentaron asistir al conductor, pero al advertir que no respondía dieron aviso al 911 y permanecieron en el lugar hasta la llegada de los servicios de emergencia y del personal policial.

Tras las primeras actuaciones, la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Pilar, a cargo de la investigación, dispuso el inicio de una causa caratulada como "Averiguación de causales de muerte".

Además, ordenó la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes, el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, la toma de declaraciones testimoniales y la realización de la autopsia para determinar con precisión las circunstancias del fallecimiento.