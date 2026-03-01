Un joven motociclista de 18 años murió tras un accidente de tránsito ocurrido en la localidad de Villa Rosa, de Pilar.

El hecho se registró en la intersección de la Ruta 25 y la calle La Sala, cuando una camioneta que circulaba en sentido a Matheu se detuvo en una dársena para realizar una maniobra de giro hacia la izquierda, señalaron fuentes policiales a Pilar de Todos.

En esas circunstancias, por motivos que son materia de investigación, una motocicleta, una Honda Tornado, que avanzaba por la misma traza impactó contra la puerta delantera del lado del conductor del vehículo de mayor porte, en un hecho que se registró en horas de la noche de ayer.

Como consecuencia del choque, el conductor de la motocicleta, identificado por fuentes policiales como Franco Puchetta, sufrió heridas de extrema gravedad y perdió la vida en el lugar.

El conductor de la camioneta, un hombre de 55 años, domiciliado en Fátima, no resultó herido. Intervino personal policial de la jurisdicción y se dio aviso a la Fiscalía a cargo de German Camafreita, que dispuso la apertura de una causa caratulada como homicidio culposo.

Por orden judicial se realizaron las pericias de Policía Científica, se dispuso el secuestro de ambos rodados y del teléfono celular del conductor de la camioneta, y se ordenó la operación de autopsia sobre el cuerpo de la víctima, además de otras diligencias de rigor.

La investigación continúa para establecer con precisión la mecánica del siniestro.