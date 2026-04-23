Un motociclista murió durante esta mañana luego de colisionar sobre la autopista Panamericana, a la altura de Pilar.

El hecho se registró en el kilómetro 51,5 mano a la Ciudad de Buenos Aires, donde por causas que ahora son materia de investigación una moto Corven 110 sin patente colocada impactó contra la parte trasera de un camión Mercedes Benz.

Como consecuencia del violento choque, el conductor de la moto murió en el acto. Fuentes policiales lo identificaron como Patricio Emanuel Da Silva, de 31 años, domiciliado en Pilar.

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El camión era conducido por un hombre de 50 años oriundo de General Rodríguez, quien quedó imputado en una causa caratulada como homicidio culposo.

En el lugar trabajó una ambulancia del servicio de emergencias, cuyo personal médico constató el fallecimiento de la víctima.

Además, intervinieron efectivos de Seguridad Vial, personal de Autopistas del Sol y agentes policiales de la jurisdicción.

A raíz del operativo, la autopista permanece con los tres carriles cortados entre los kilómetros 50,5 y 51, lo que genera importantes demoras en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires, al tiempo que el tránsito es desviado por las colectoras. La investigación quedó a cargo de la UFI Nº3 de Pilar.