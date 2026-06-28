Un motociclista murió en el kilómetro 51 del ramal Pilar de la Autopista Panamericana tras ser atropellado por una camioneta.

Fuentes policiales indicaron a Pilar de Todos que la víctima circulaba este sábado por la noche a bordo de una motocicleta marca SIAM cuando colisionó contra la parte lateral izquierda de un auto Chevrolet Corsa al mando de una mujer de 26 años, rodado que se encontraba detenido en la banquina por desperfectos técnicos, sentido al norte.

Según las mismas fuentes, el hombre que se movilizaba en la moto, identificado por fuentes policiales como Héctor Pereyra de 42 años, salió despedido hacia la traza, donde fue embestido por una camioneta RAM, conducida por una mujer también de 26 años de edad.

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Personal médico se hizo presente en el lugar y constató el fallecimiento del motociclista, al tiempo que los peritos realizaron labores en el área para determinar la mecánica exacta del accidente.

La causa quedó caratulada como "homicidio culposo", al tiempo que los tres rodados involucrados fueron secuestrados por la Policía, en el marco de una causa que se tramita en la UFI 4 de Pilar.