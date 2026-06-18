Un hombre falleció tras ser embestido por una Toyota Hilux en el kilómetro 40 del Ramal Pilar de la Panamericana, en el carril descendente con destino a la Ciudad de Buenos Aires.

Las causas, en investigación

Según las primeras informaciones recabadas por Pilar de Todos, el peatón —de sexo masculino y de aproximadamente 40 años de edad— habría intentado cruzar la traza en una zona no habilitada al momento del impacto.

Aunque otras versiones indican que la persona fallecida se encontraba parada sobre la traza de la autopista, al momento de la colisión.

Sin embargo, ninguna hipótesis fue descartada por las autoridades, al tiempo que la víctima aún no había sido identificada oficialmente.

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El conductor de la camioneta es un hombre de 45 años, domiciliado en Ituzaingó.

Tras el siniestro, la circulación vehicular fue cortada y el tránsito derivado por calle Junín Golf como alternativa.

En el lugar a trabajaron peritos de la policía científica y personal médico.

La causa fue caratulada como homicidio culposo e interviene la UFI 3 de Pilar, a cargo del fiscal Germán Camafreitas.