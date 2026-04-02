Un hombre de 58 años murió durante la madrugada del miércoles tras descompensarse mientras conducía por la autopista Panamericana, a la altura de Pilar.

El hecho ocurrió minutos después de las 3, cuando la víctima circulaba en una Fiat Strada en dirección a San Isidro, de donde era oriundo. Según se informó, había salido instantes antes de un local ubicado en el kilómetro 50 de la misma traza.

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Al llegar a la altura del kilómetro 46, el conductor comenzó a perder el conocimiento. En ese contexto, su acompañante, un hombre de 55 años, tomó el control del vehículo y logró detenerlo sobre la banquina, evitando un incidente mayor.

Tras resguardar el rodado, el acompañante dio aviso a las autoridades. En el lugar intervinieron efectivos del Destacamento La Lonja, personal de Policía Vial Pilar y una ambulancia del SAME, cuyo médico inició maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Pese a los intentos por revertir el cuadro, el hombre falleció en el lugar. Fue identificado como Leonardo Ángel Peyrot, quien se había desempeñado en la Policía Federal Argentina.

En la escena también trabajó Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes. La causa fue caratulada como “Averiguación de causales de muerte”, con intervención de la UFI Nº 2 de Pilar.

