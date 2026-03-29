Un automovilista murió este sábado al volcar con su vehículo en la Autopista Panamericana.

El siniestro se registró cerca de las 19 horas a la altura del Km 50, sentido a la Ciudad de Buenos Aires.

Según confirmaron voceros policiales a Pilar de Todos la víctima fatal se trasladaba a bordo de un Chevrolet Corsa de color negro por la Autopista cuando, por causas que se investigan, perdió el control del auto y terminó volcando.

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El vehículo quedó entre el carril central y el rápido y lamentablemente su conductor no sobrevivió al impacto. En el auto no se trasladaban otros ocupantes.

En la zona, en tanto, se desplegó un intenso operativo y al cierre de esta nota se esperaba el arribo de peritos especializados para, entre otras diligencias, avanzar en la identificación del fallecido.

El tránsito sufre desvíos y hay demoras en las inmediaciones.