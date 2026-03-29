Murió el conductor de un auto al volcar en la Panamericana
El accidente ocurrió a la altura del Km 50 sentido a CABA. Por el hecho se registran demoras en la traza.
Un automovilista murió este sábado al volcar con su vehículo en la Autopista Panamericana.
El siniestro se registró cerca de las 19 horas a la altura del Km 50, sentido a la Ciudad de Buenos Aires.
Según confirmaron voceros policiales a Pilar de Todos la víctima fatal se trasladaba a bordo de un Chevrolet Corsa de color negro por la Autopista cuando, por causas que se investigan, perdió el control del auto y terminó volcando.
El vehículo quedó entre el carril central y el rápido y lamentablemente su conductor no sobrevivió al impacto. En el auto no se trasladaban otros ocupantes.
En la zona, en tanto, se desplegó un intenso operativo y al cierre de esta nota se esperaba el arribo de peritos especializados para, entre otras diligencias, avanzar en la identificación del fallecido.
El tránsito sufre desvíos y hay demoras en las inmediaciones.