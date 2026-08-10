Un hombre murió en el Hospital Central de Pilar tras chocar con su auto contra un poste de alumbrado público. El hecho ocurrió en la intersección de Ruta 26 y Carranza, en Manuel Alberti, y la Justicia investiga si el conductor sufrió una descompensación cardíaca antes del impacto.

La víctima fue identificada como Sergio Ismael Barcazza, de 57 años y con domicilio en Manuel Alberti, quien conducía un Volkswagen Voyage negro, patente PEZ-645.

Según fuentes policiales, personal de la Guardia Urbana de Pilar que realizaba tareas de prevención en la zona observó este lunes el vehículo ya estrellado contra el poste.

Al acercarse, los agentes encontraron a Barcazza inconsciente dentro del habitáculo y de inmediato solicitaron asistencia médica.

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Presunta descompensación

Hasta el lugar llegó una ambulancia, cuyos médicos dispusieron el traslado de urgencia al Hospital Central de Pilar. Pese a las maniobras de asistencia, Barcazza murió minutos después de ingresar a la sala de guardia, de acuerdo a Resumen.

A partir de las primeras actuaciones, siempre de acuerdo a las fuentes, los investigadores comenzaron a analizar si el conductor sufrió una descompensación mientras estaba al volante, lo que podría haber provocado la pérdida de control del vehículo.

En este sentido, dentro del automóvil se hallaron estudios y documentación médica que darían cuenta de antecedentes cardíacos de la víctima. La hipótesis deberá ser confirmada por las pericias correspondientes.

La causa fue caratulada como "Averiguación causales de muerte" y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Pilar. El fiscal Camafreitas dispuso la realización de una autopsia y las diligencias de rigor para determinar con precisión las circunstancias del hecho.