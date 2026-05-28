Un motociclista murió tras ser atropellado por un colectivo de la línea 203 en el kilómetro 40 del ramal Pilar de la Autopista Panamericana, en dirección a la provincia.

El vehículo involucrado es un ómnibus Mercedes Benz con carrocería Metalpar, dominio AD226XX, interno 4190, que cubría el recorrido San Fernando-Pilar. Al volante se encontraba un hombre de 46 años, domiciliado en José León Suárez, quien quedó imputado por homicidio culposo.

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Según fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, la moto —una Corven Energy dominio A281WRX— intentó aparentemente sobrepasar al colectivo por la derecha. Por mecánica a establecer, el rodado fue colisionado por las ruedas traseras del ómnibus, que lo arrolló.

El motociclista, masculino de aproximadamente 30 años, falleció en el lugar. Hasta el momento no fue identificado y llevaba puesto un pantalón negro, buzo negro y campera del mismo color.

El carril lento fue obstruido y señalizado en espera de peritos. La causa quedó en manos de la UFI 2 de Pilar a cargo Germán Quintana, con intervención de personal de la Comisaría 7ma de Pilar.