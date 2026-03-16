Un motociclista resultó herido luego de protagonizar un choque con una camioneta en la localidad de Presidente Derqui en Pilar.

El hecho se registró en la intersección de Ruta 234 y Alfonsina Storni, hasta donde acudió personal policial tras un llamado al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre un accidente vial.

Por causas que se tratan de establecer, una moto Motomel 110 que circulaba por la zona colisionó con una camioneta Toyota RAV. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió heridas de consideración.

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En el lugar se hizo presente una ambulancia del servicio de emergencias, cuyo personal asistió al motociclista, de 32 años, quien presentaba una fractura expuesta, por lo que fue trasladado al Hospital Central de Pilar para su atención.

En el episodio también se vio involucrado otro vehículo, una Fiat Strada, que habría resultado afectada tras el siniestro.

Intervino personal de la Comisaría 5ª de Pilar, mientras que la causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Pilar, bajo la carátula de lesiones culposas.