Dos hombres fueron detenidos luego de intentar robarle la bicicleta y otras pertenencias a un repartidor de una aplicación de envíos, que se encontraba trabajando en la localidad de Pilar. Tras el frustrado asalto, los sospechosos escaparon en motocicleta y fueron capturados luego de un operativo cerrojo.

El hecho ocurrió cuando la víctima, que circulaba en el rodado y llevaba en su espalda la mochila de una app de repartos, fue interceptada por dos sujetos que circulaban a bordo de un motovehículo. Ante la resistencia del repartidor, los agresores no lograron concretar el robo y se dieron a la fuga.

Minutos después, el trabajador alertó a personal de la Dirección de Tránsito que se encontraba apostado en la intersección de Estanislao López y Zeballos, aportando las primeras descripciones del hecho y de los atacantes.

Con esa información, el Centro de Operaciones y Monitoreo activó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes permitieron observar el intento de robo y reconstruir el recorrido de escape de los sospechosos.

A partir del seguimiento digital, se determinó que los involucrados se dirigían hacia la localidad de Villa Astolfi. De inmediato, efectivos de la Policía de Pilar y la Guardia Urbana desplegaron un operativo cerrojo que culminó con la detención de los sospechosos en la intersección de la Ruta Provincial 25 y la calle Lago Argentino.

Los detenidos, de 36 y 37 años, fueron trasladados a la dependencia policial interviniente y quedaron a disposición de la Justicia.

Desde el área de Seguridad destacaron que la articulación entre los recursos operativos y el sistema de cámaras permitió reconstruir el hecho, identificar a los autores y concretar las detenciones en pocos minutos.

La causa fue caratulada como Tentativa de robo en vía pública, donde interviene la Unidad Funcional de Instrucción 2 de Pilar.