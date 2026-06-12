Tres hombres fueron detenidos en un allanamiento realizado este jueves en el barrio Güemes, de Francisco Álvarez, partido de Moreno.

Allí, efectivos de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas secuestraron 111 gramos de cocaína fraccionados en 242 envoltorios y 40 gramos de marihuana en seis paquetes, listos para ser comercializados.

Una causa que se inició en enero

La investigación que derivó en el operativo había comenzado en enero de este año, en el marco de actuaciones por presunta infracción a la Ley 23.737. El objetivo era determinar la existencia de un punto de venta de drogas en una vivienda del barrio Güemes. De la pesquisa también participó el secretario de Seguridad de General Rodríguez, Nicolás Rapazzo, consignó la agencia N/A.

Con el correr de los meses, se logró acreditar la comercialización de estupefacientes en el inmueble, lo que permitió solicitar la orden judicial de allanamiento y requisa correspondiente.

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Intentaron resistirse al ver la orden judicial

Al ingresar a la vivienda, los efectivos encontraron a tres hombres manipulando envoltorios de nylon, en lo que sería una tarea de fraccionamiento de droga. Al identificarse como personal policial y exhibir la orden de allanamiento, uno de los ocupantes intentó escapar y agredió a los efectivos, por lo que fue reducido tras una fuerte resistencia.

En tanto, otro de los detenidos sacó un arma de fuego y adoptó una actitud amenazante hacia el personal policial, e intentó agredir a uno de los efectivos antes de ser reducido.

Quedaron detenidos los tres ocupantes

Los detenidos, de 30, 26 y 23 años, quedaron imputados por "Tenencia de Estupefacientes con Fines de Comercialización en Concurso Real con Atentado y Resistencia a la Autoridad y Tenencia Ilegal de Arma de Uso Civil".

Además del material estupefaciente, en el lugar se secuestraron tres revólveres, municiones, $196.000 en efectivo y varios teléfonos celulares.