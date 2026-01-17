Un hombre de 34 años fue detenido, acusado de haber asesinado a su hijastro de 16 años durante una violenta pelea con armas blancas en Maquinista Savio (Escobar). El cuerpo del adolescente fue encontrado en el patio de la casa, mientras que el imputado también sufrió heridas cortantes y debió ser hospitalizado.

De acuerdo a la agencia Noticias Argentinas, el acusado fue identificado como Iván Castañeira, mientras que la víctima fatal es Juan Cruz. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Orquídeas, donde se produjo el enfrentamiento.

Se cree que ambos mantuvieron una riña con cuchillos, aunque la secuencia exacta del ataque continúa bajo análisis judicial.





Incidentes durante el operativo policial

Cuando el personal policial intentó trasladar al aprehendido, una gran cantidad de vecinos se concentró frente al domicilio y trató de impedir el procedimiento. Según fuentes oficiales, comenzaron a arrojar objetos contra los efectivos, generando un clima de extrema tensión.

Ante la situación, se solicitó apoyo y se desplegó un operativo de seguridad con la intervención del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de Escobar y Pilar.

Pese a los intentos de mediación verbal por parte de los uniformados, la multitud incrementó su nivel de agresividad. Finalmente, los efectivos lograron retirar al acusado, aunque durante el traslado continuaron los ataques.

En el marco de los disturbios, tres mujeres de 19, 40 y 44 años fueron detenidas por su participación en los incidentes.

Castañeira fue derivado bajo custodia al Hospital de Escobar, donde permanece internado por las lesiones sufridas durante el enfrentamiento.

La causa fue caratulada como homicidio y continúa en etapa investigativa, con el objetivo de establecer las circunstancias previas al ataque fatal.