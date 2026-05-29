Un hombre mató a balazos a la pareja de su expareja en Pilar y fue detenido al día siguiente refugiado en Maquinista Savio, según informaron fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Salta y San Jorge, en Manuel Alberti, Pilar.

Un hombre identificado, según fuentes policiales, como Juan Carlos Castillo, de 41 años, se presentó en el domicilio de su ex pareja , una mujer de 37 años, de quien se encuentra separado desde hace aproximadamente un año y medio. Al llegar, comenzó a gritar desde el portón de ingreso.

Mario Domingo Ovejero, de 37 años, concubino de de la mujer desde hace nueve meses, se acercó al portón y sin mediar palabras Castillo le efectuó disparos de arma de fuego, hiriéndolo en el tórax y el brazo izquierdo.

Ovejero quedó tendido en el suelo y Castillo se dio a la fuga de inmediato.

Personal del SAME constató el fallecimiento en el lugar. La víctima residía en Grand Bourg.

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Antecedentes y cautelar vigente

Según las fuentes, Castillo registraba antecedentes previos: una causa por averiguación de ilícito con intervención de la UFI de Género de Pilar y otra por portación ilegal de arma de fuego y resistencia a la autoridad con intervención de la UFI 03 de Pilar. Además, el Juzgado N° 1 de Pilar había dispuesto una medida cautelar de protección contra la violencia familiar a favor de la mujer, vigente al momento del hecho.

En las inmediaciones del lugar del hecho, personal de Policía Científica incautó una pistola marca Bersa, modelo TPR, serie K98587, con un cargador colocado y cuatro municiones intactas.

Captura

Este viernes, personal de la EPDS Pilar, en coordinación con efectivos de la EPDS Escobar, tomó conocimiento que Castillo se encontraba refugiado en un domicilio ubicado en las calles Azulejos y C. Del García, en el barrio Amancay de Maquinista Savio, jurisdicción de la Comisaría Escobar 4ª.

Mediante tareas encubiertas e inteligencia policial, lograron la detención del prófugo. Castillo, de 41 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

Interviene la UFI N° 2 del Distrito Pilar, a cargo del doctor Andrés Quintana.